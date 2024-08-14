Soğuk kahve nasıl yapılır? Ev yapımı soğuk kahve nasıl olur? Soğuk kahve malzemeleri nelerdir?

Evde soğuk kahvenin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Yaz kış fark etmeksizin sürekli tüketilen kahvenin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz kahve tarifleri haberimizde yer alıyor. Az malzemeyle yapabileceğiniz kahve tarifleri için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Soğuk kahve nasıl yapılır? Ev yapımı soğuk kahve nasıl olur? Soğuk kahve malzemeleri nelerdir?

SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?

1/2 su bardağı taze çekilmiş kahve

2 su bardağı sıcak su

Tatlandırmak için isteğe bağlı

İsteğe bağlı, 1/4 su bardağı

Yapılışı:

Kahve telvesini sıcak suya ekleyin. Eğer French press kullanıyorsanız, kahve ve suyu ekleyip karıştırın. Kapak kapatıp 4 dakika demlemeye bırakın.

Kahve telvesini bir filtre yardımıyla süzerek, kahve sıvısını bir kaba aktarın. Eğer French press kullanıyorsanız, pistonla telveleri aşağıya bastırarak süzebilirsiniz.

Şeker eklemek isterseniz, kahve sıvısına şeker ekleyin ve iyice karıştırın. Şekerin tamamen erimesi için biraz karıştırmanız gerekebilir.

Kahveyi oda sıcaklığına gelene kadar bekletin, ardından buzdolabında en az 1 saat soğutun. Soğutma süresini uzatarak daha soğuk bir kahve elde edebilirsiniz.

Soğuyan kahveyi bir bardağa dökün. Üzerine süt veya krema ekleyin. Bu aşamada buz eklemek isterseniz, kahveye birkaç buz küpü ekleyebilirsiniz.

COLD BREW NASIL YAPILIR?

Malzemeler: 1 su bardağı coarsely (iri çekilmiş) kahve, 4 su bardağı soğuk su

Yapılışı: Kahve telvesini soğuk suya ekleyin ve iyice karıştırın. Kapağını kapatıp buzdolabında 12-24 saat demlemeye bırakın. Sonrasında kahveyi bir filtre veya süzgeç yardımıyla süzün. Buzlu olarak servis edin.

ICED AMERICANO NASIL YAPILIR?

Malzemeler: 1 shot espresso, 1 su bardağı soğuk su, Buz

Yapılışı: Espressoyu hazırlayıp bir bardağa dökün. Üzerine soğuk su ekleyin ve buz ekleyin. İsterseniz tatlandırıcı ekleyebilirsiniz.

LATTE NASIL YAPILIR? ICE LATTE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:



1 shot (yaklaşık 30 ml) espresso kahve

1 su bardağı (yaklaşık 240 ml) taze süt (isteğe bağlı olarak tam yağlı, yarım yağlı veya süt alternatifleri kullanılabilir)

Buharda süt köpürtmek için (veya alternatif olarak, bir mikser kullanılabilir)

Espresso makineniz varsa, 1 shot (yaklaşık 30 ml) espresso hazırlayın. Espresso makineniz yoksa, güçlü bir kahve yapmak için bir kahve makinesi veya French press kullanabilirsiniz, ancak gerçek latte için espresso en iyi sonuçları verir.

Bir süt köpürtücü kullanarak sütü buharda köpürtün. Sütü köpürtmeden önce hafifçe ısıtmanız gerekir. Süt köpürtücünüz yoksa, sütü bir cezvede ısıtıp, bir mikser ile köpürtme işlemini yapabilirsiniz. Köpürtme sırasında süt yaklaşık 65-70°C (150-160°F) sıcaklığında olmalıdır.

Süt köpürtme işlemi sırasında, süt köpürtücü veya mikserle yavaşça dairesel hareketler yaparak sütü köpürtün. Köpük kıvamında ve hafif olmalıdır.

Hazırladığınız espressoyu bir bardağa veya fincana dökün.

Üzerine köpürtülmüş sütü ekleyin. Sütü dökerken, bir kaşık yardımıyla köpüğü bir kenarda tutabilir ve sonradan üzerine ekleyebilirsiniz.