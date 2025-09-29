Soğuk Baklavanın Mucidi: 'Ankara'dan Dünyaya Açılacak Bir Tatlı'

Hamza Yılmaz, o dönemi şöyle anlatıyor:

"2016'da Ankara'da meslektaşım ile sütlü baklava üzerinde çalışıyorduk. Çok sayıda denemenin ardından bugünkü haliyle soğuk baklava ortaya çıktı. Ortak çalışmamız sonrası meslektaşım Türkiye genelinde kurslarla tanıtım yaptı, ben de Ankara ilçelerinde demo ve tanıtımlar gerçekleştirdim."

Lezzetin Sırrı Kalite ve Denge

Hamza Yılmaz'a göre soğuk baklavanın sırrı, kullanılan malzemelerin kalitesinde ve doğru dengede yatıyor. Birinci sınıf baklavalık un, kaliteli Antep fıstığı, özenle seçilmiş tereyağı ve doğru fırınlama tekniği en önemli unsurlar arasında. Şerbetinde ise süt, sıvı şanti, sıvı krema ve özel baklava şerbeti yer alıyor.

"Buradaki en hassas nokta sıcak-soğuk dengesini doğru ayarlamak. Eğer biri çok sıcak, diğeri çok soğuk olursa tatlının tüm dengesi bozulur," diyor Yılmaz.

Hedef: Uluslararası Tatlı Listelerine Girmek

Hamza Yılmaz, soğuk baklavanın yalnızca Türkiye için değil dünya tatlı kültürü için de önemli bir yenilik olduğunu vurguluyor:

"Soğuk baklava, aşırı şekerli veya ağır bir tatlı değil. Süt-şeker dengesini sağlayan hafif yapısıyla uluslararası bir tatlı olduğuna inanıyorum. Deneyen herkesin olumlu dönüş yaptığını gördüm. Bu yüzden dünyaya açılmak ve soğuk baklavayı global bir marka haline getirmek istiyorum."

Ankara'dan doğan bu yenilikçi tatlı, Hamza Yılmaz'ın öncülüğünde artık dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Soğuk baklava, hem geleneksel kökleri hem de modern dokunuşlarıyla tatlı kültüründe kalıcı bir yer edinmeye aday.