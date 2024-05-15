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Slovakya Başbakanı vuruldu mu? Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya kim, neden silahlı saldırı yaptı?

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu kim, neden vurdu?

Slovakya Başbakanı vuruldu mu? Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu kim, neden vurdu? Detaylar...

SLOVAKYA BAŞBAKANI VURULDU MU?

Slovakya Başbakanı Fico, hükümet toplantısının ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren saldırgan yakalandı.

Slovakya Başbakanı vuruldu mu? Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya kim, neden silahlı saldırı yaptı?

4 EL ATEŞ AÇILDI

TA3 televizyon kanalına göre olay, başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Hükümet toplantısı sonrası 4 el ateş açılan Fico, karnından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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