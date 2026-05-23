Haberler

Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu

Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran, kariyerine Al-Sadd'da devam eden Roberto Mancini, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşadı. 61 yaşındaki İtalyan teknik adamın gelecekte görev alacağı takım açıklandı. İşte detaylar...

  • Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesi %99.9 oranında kesinleşti.
  • Mancini daha önce 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı ve Avrupa Şampiyonluğu kazandı.
  • Mancini, Al-Sadd ile Katar'da şampiyonluk yaşadıktan sonra körfez serüvenini sonlandırmak üzere.

Katar temsilcisi Al-Sadd ile bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen İtalyan teknik adam Roberto Mancini’nin körfez serüveni sona ermek üzere. 

İTALYA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Sergen Yalçın ayrılığı sonrasında adı Beşiktaş ile de anılan dünyaca ünlü çalıştırıcının, kariyerine yeniden İtalya'da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

''MİLLİ TAKIMA DÖNÜŞÜ %99.9 ORANINDA KESİN''

Corriere della Sport’un Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, Roberto Mancini ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı paylaşarak, "Massimiliano Allegri, Napoli için harika bir tercih olurdu. Öte yandan Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı’nın başına geçmesi ise %99.9 oranında kesinleşti. Antonio Conte sonrası Napoli'nin mevcut tablosu endişe verici, bu yüzden kazanma alışkanlığı olan bir isme ihtiyaçları var. Maurizio Sarri ise Atalanta yolunda." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Daha önce 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran ve gök mavililerle Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Mancini, ülkesine dönmesi halinde ikinci kez bu görevi üstlenmiş olacak. Türkiye'de bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam; kariyeri boyunca Manchester City, Inter, Lazio, Fiorentina, Zenit ve son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı gibi önemli yerlerde görev yapmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz

İsimlerini verip ''Galatasaray'dan istiyoruz'' dedi! İşte o yıldızlar
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Kendi aracının bagajında bulundu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden biriydi! Satışa konuldu