Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle transfer çalışmalarına başlayan Samsunspor, Galatasaray'dan iki ismin peşine düştü. Başkan Yüksel Yıldırım, Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş ile ilgilendiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte Samsunspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY'DAN İKİ FUTBOLCU GÜNDEMDE

Karadeniz temsilcisinde başkan Yüksel Yıldırım, transfer hedeflerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak Galatasaray forması giyen iki ismi gündemlerine aldıklarını duyurdu.

VICTOR NELSSON VE KAZIMCAN KARATAŞ

Eski Açık'a konuşan Yüksel Yıldırım, sarı-kırmızılı ekibin savunma oyuncusu Victor Nelsson ile sol beki Kazımcan Karataş’ı kadrolarına katmak istediklerini belirtti. Süreçle ilgili bilgi veren Yıldırım, "Her iki oyuncu da şu an transfer listemizde yer alıyor. Ancak henüz Galatasaray Kulübü veya oyuncularla resmi bir temas kurmadık. Transfer dönemi için henüz erken bir aşamadayız ama iki isim de kesinlikle radarımızda." ifadelerini kullandı.

''YABANCI SINIRI 12+4 OLMALIYDI''

Gündemdeki yabancı kuralı tartışmalarına da değinen Başkan Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bu konudaki görüşlerine destek verdi. Mevcut kuralın kulüpleri zorladığını belirten Yıldırım, "Yabancı oyuncu kuralında 10+4 formülü yerine keşke 12+4 tercih edilseydi, bu kulüpler için çok daha avantajlı olurdu. Dursun Özbek'in bu konudaki çıkışını son derece haklı buluyor ve ben de kendisini destekliyorum. Maç kadrosuna yazılabilecek yabancı oyuncu sayısı yine 14'te kalabilirdi ancak kadroda toplam 16 yabancı barındırabilmek elimizi büyük ölçüde rahatlatırdı." açıklamasını yaptı. 

Cemre Yıldız
