Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetinin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

ABD’DE GÖZALTINA ALINAN UMUT ALTAŞ'IN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş, sabah saatlerinde ilk kez bir basın kuruluşuna açıklama yapmış ve bu olayın artık çözülmesini istediğini belirtmişti. ABD güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı.

"KATİLİ ELLERİNİZE BIRAKACAĞIM"

Söz konusu kayıtta Altaş, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım" dedi.

15 ŞÜPHELİDEN 12’Sİ TUTUKLANMIŞTI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Firari durumda bulunan Umut Altaş hakkında ise Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

"BU OLAY ARTIK ÇÖZÜLSÜN"

Umut Altaş gözaltına alınmadan verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in cinayeti kendisine itiraf ettiğini öne süren Altaş, “O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, ‘Çok bağırıyordu ben de sıktım’ dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

"CESEDİN GÖMÜLDÜĞÜ YERLE İLGİLİ 2 TAHMİNİM VAR"

Altaş ayrıca Gülistan Doku’nun viyadükte öldürüldüğünü düşündüğünü öne sürerek cesedin taşınmış olabileceğini iddia etmişti. Cesedin tam yerini bilmediğini söyleyen Altaş, Bayraktepe ve Aktuluk Mahallesi çevresini işaret ederek oralara gömülmüş olabileceğini tahmin ettiğini söylemişti.

BAKAN GÜRLEK UMUT İÇİN "OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ" DEMİŞTİ

"Ucu nereye giderse gitsin" açıklamasının akabinde 6 yıl sonra raftan indirilen dosyayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, iadesini istiyoruz. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. İadesini bekliyoruz. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde yurt dışına kaçıyor. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.