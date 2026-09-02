G20'de Çin Şerhi: Ortak Bildiri Yok

NEW ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Çin'in kritik ekonomik ve jeopolitik maddelere şerh düşmesi nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde mutabakat sağlanamadan sona erdi.

North Carolina eyaletinin Asheville kentinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı tamamlandı.

Gündemde küresel büyüme, borç ve küresel dengesizlikler gibi konuların yer aldığı toplantıda, G20 üyeleri ortak bir bildiri metni üzerinde uzlaşamadı.

Toplantı sonrasında ABD tarafından yayımlanan G20 Başkanlık Açıklaması'nda, küresel ekonominin devam eden çatışmalara rağmen dirençli kaldığı vurgulandı.

Bürokrasinin azaltılması, yapay zeka yatırımlarının desteklenmesi ve enerji ile gıda gibi kritik tedarik zincirlerinin korunması gerektiği belirtilen açıklamada, toplantılara özel sektör temsilcilerinin de katılmasıyla, işletmelerin büyümesinin ve yenilikçiliğin önündeki idari engellerin kaldırılmasına odaklanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, küresel dengesizliklerin ekonomik istikrarı tehdit ettiği uyarısı yapılırken, ihracata aşırı bağımlı ülkelerin iç tüketimi artıracak reformlar yapması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin borç yükünün hafifletilmesi için G20 Ortak Çerçevesi'nin daha hızlı ve şeffaf uygulanması gerektiği ifade edilen açıklamada, dünya çapında finansal okuryazarlığın artırılmasının önemine değinildi.

Çin, enerji ticareti ile jeopolitik çatışmalara değinilen 4'üncü, küresel dengesizlikler konusunda iç tüketimi engelleyen piyasa dışı politikaların kaldırılmasını öngören 10'uncu, bu dengesizlikler üzerinde Uluslararası Para Fonu (IMF) denetimini savunan 11'inci ve borç yapılandırma süreçlerini ele alan 13'üncü maddelere itiraz ederek açıklamaya şerh düştü.

"Çin hariç tüm üyeler fikir birliğine vardı"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, düzenlediği basın toplantısında, yapılan toplantıların sonucunu yansıtan ortak bir bildiri açıklamayı umduğunu ancak tam bir fikir birliğinin sağlanamadığını söyledi.

G20'nin bir üyesi hariç tüm üyelerinin fikir birliğine vardığının altını çizen Bessent, G20 Başkanlık Açıklaması'ndaki metnin 19 üye için önemli olan konuları yansıttığını dile getirdi.

Bessent, "dünyanın en büyük ve sürdürülemez cari fazlasına sahip ülkesi olan" Çin'in bildiriye muhalif olduğunu kaydetti.

Rusya'dan temsilcilerin toplantılara davet edilmesine dair soru üzerine Bessent, bunun bazı Avrupalılarda hoş olmayan bir izlenim bıraktığını ancak diyalog ve etkileşim içinde olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ABD Hazine Bakanlığından bir yetkili küresel dengesizliklerin azaltılması ve devlet borçlarının yeniden yapılandırılması konularında ABD'nin önceliklerini yansıtan ortak bildiri metninin üzerindeki bazı görüş ayrılıkları nedeniyle mümkün olmayabileceğini belirtmişti.

Yetkili, "Bir bildiri üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz ancak bunun ABD'nin çıkarlarını ve 'Önce Amerika' önceliklerini yansıttığından emin olmak istiyoruz, şayet bir sonuca varamazsak da bu durum bizim için sorun teşkil etmez." ifadelerini kullanırken, alternatif yolun görüşmelere dair bir açıklama yayımlamak olacağını kaydetmişti.

IMF'den kalıcı bir dengelenme için "eş zamanlı politika" vurgusu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da G20 toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik görünüm ve riskler açısından ülkeler arasında önemli farklılıklar bulunduğunu belirtti.

Georgieva, enerji arz şokunun henüz sona ermediğini, küresel kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 100'üne ulaştığını ve birçok ülkede dezenflasyon sürecinin duraksadığını kaydetti.

Merkez bankalarının fiyat istikrarına odaklanması, mali otoritelerin güvenilir orta vadeli mali konsolidasyon planları hazırlaması ve yapısal reformlarla büyümenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Georgieva, gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerde yüksek refinansman ihtiyacı ve artan borç servis maliyetlerinin altyapı, sağlık ve eğitim harcamalarını sınırladığını ifade etti.

Georgieva, borç yapılandırma süreçlerinin iyileştirilmesi ve ülkelerin mali dayanıklılığının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca, küresel aşırı dengesizliklerin 2025'te GSYH'nin yüzde 0,7'si kadar artarak son on yılın en büyük yükselişini kaydettiğini belirten Georgieva, kalıcı bir dengelenme için hem fazla hem de açık veren ülkelerde eş zamanlı politika adımlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA