Bakın şu rezillere! Neyse ki artık kimsenin canını yakamayacaklar

Adana'da 3 ay önce girdikleri evden 1,5 milyon lira değerinde altın ve 6 milyon liralık çek çalan iki kadın hırsız, aynı evi tekrar soymak için gelince ev sahipleri ve mahalleli tarafından yakalandı. Yakalanınca sara nöbeti geçiriyor numarasıyla kaçmaya çalışan şüpheli, numarası sökmeyince mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Toplamda 100 ayrı suç kaydı bulunan Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26) isimli iki kadın, Güneş Buket Kılavuz ve Fatma Kılavuz'un yaşadığı müstakil evin kapısını zorlamaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine panikleyen şüpheliler kaçmaya başladı. Ev sahipleri ve mahalle sakinlerinin takibi sonucu iki kadın hırsız kısa süre içinde kıskıvrak yakalandı.

YAKALANINCA YERE ATIP ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Yakalanacağını anlayan şüphelilerden Yeter U., kendisini aniden yere atarak çırpınmaya başladı. Yanındaki arkadaşı Gökçe U. ise çevredekilere "Arkadaşım sara nöbeti geçiriyor, hemen ambulans çağırın!" diyerek bağırmaya başladı. Ancak ev sahibi Maşallah Kılavuz, kadının yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptığını fark etti. Kılavuz'un "Sadece yakalanmamak için numara yapıyor" tepkisi üzerine numarasının işe yaramadığını anlayan Yeter U., kısa süre sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı.

CİBİNLİK VE ÇANTALARDAN MAYMUNCUK ÇIKTI

Olay yerine çağrılan polis ekiplerince yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde kapıları açmakta kullanılan ve "maymuncuk" olarak tabir edilen 3 ayrı teknik aparat ele geçirildi. Şüphelilerden Yeter U.'nun 80, Gökçe U.'nun ise 20 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

"3 AY ÖNCE DE 1,5 MİLYONLUK ALTINIMIZI ÇALMIŞLARDI"

Dehşet anlarını anlatan ev sahibi Maşallah Kılavuz, aynı kişilerin daha önce de evlerine girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bir tanesi kendini yere attı, diğeri de 'Ambulans çağırın, sara hastası' diye bağırmaya başladı. Bize göre sadece yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptı ve nitekim bir süre sonra kendine geldi. Bu şahıslar yaklaşık 3 ay önce de evimize girip 1,5 milyon lira değerinde altınımız ile milyonlarca liralık 6 adet çekimizi çalmışlardı. Şikayetçiyiz."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökçe U. ve Yeter U., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı