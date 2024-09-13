İlk bölümüyle büyük ilgi gören Siyah Kalp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu, dizi severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Her sahnesiyle heyecan yaratan Siyah Kalp, sürükleyici hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Hikayenin gizemli yönleri diziyi daha da cazip hale getiriyor. İzleyiciler şimdi de Siyah Kalp 2. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor ve yeni bölümde neler olacağına dair ipuçlarını bekliyor. Peki, Siyah Kalp dizisi konusu nedir? Siyah Kalp dizisi hangi gün, hangi kanalda? Siyah Kalp dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

SİYAH KALP YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Nuh ve Melek anneleri Sumru ile hesaplaşıyor. Sumru yıllar sonra terk ettiği çocuklarıyla karşılaşmanın çaresizliğini yaşarken, Cihan ve Sevilay'ın nişan töreni dikkat çekiyor. Sevilay'ın yolu Nuh ile kesişirken, Sumru konakta Melek'i görünce şoke oluyor. Annelerine karşı intikam yemini eden Nuh ve Melek'in neler yapacağı heyecanla bekleniyor.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ece Uslu (Sumru)

Aras Aydın (Nuh)

Hafsanur Sancaktutan (Melek)

Leyla Tanlar (Sevilay)

Burak Tozkoparan (Cihan)

Esra Dermancıoğlu (Hikmet)

Burak Sergen (Samet)

Genco Özak (Esat)

İlker Aksum (Tahsin)

Bülent Polat (Bünyamin)

Ayşe Tunaboylu (Enise)

Gözde Çığacı (Canan)

Derin İnce (Harika)

Deniz Karabaş (Esma)

Ferda Işıl (Sakine)

Işıl Yücesoy (Nihayet)

SİYAH KALP HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

'Siyah Kalp' her perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.