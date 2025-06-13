SİVAS'TA DEPREM! 13 Haziran deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler ne zaman, saat kaçta oldu?

SİVAS'TA DEPREM! 13 Haziran deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler ne zaman, saat kaçta oldu?
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13 Haziran 2025 Cuma günü sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı sonrası birçok vatandaş "Sivas'ta deprem mi oldu?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu? 13 Haziran deprem kaç büyüklüğünde?

" Sivas'ta deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayanlar için AFAD'ın verileri netlik kazandırdı. Depremin merkez üssü Gürün ilçesi olarak belirlenirken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Sarsıntı başta Gürün olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, " Sivas'ta deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu? 13 Haziran deprem kaç büyüklüğünde?

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ta deprem mi oldu? 13 Haziran deprem kaç büyüklüğünde?

13 HAZİRAN DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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