Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL

İstanbul Avcılar'da bulunan ve 11 blok 365 daireden oluşan sitede yönetimin usulsüzlük yaptığı iddiası savcılığa taşındı. Bazı site sakinleri Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda daire büyüklüğüne göre 2500-3500 lira arasında değişen oranlarda aidat verildiği belirtildi.

ÖDEMELERİ VADELİ HESAPTA TUTTULAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Sitenin mali işlerine bakan R.E. ve yönetimde bulunan A.K., H.Y. M.Y., R.E. ve yönetimdekiler yaklaşık 1 milyon lira aidat geliri olan sitenin aidatları, satın almalar, ayrıca toplanan tamirat ve tadilat bedellerini kendi hesapları üzerinden ödendiği ve bu ödemeleri vadeli hesaplarda tutarak yönetimin bundan gelir elde ettiği kaydedildi.

ÜCRETSİZ TAMİRAT İÇİN 45 BİN LİRA

Site yönetiminin tüm tadilat ve tamirat işleri 2 dönem boyunca aynı firmaya verdiğini söyleyen site sakinleri emlak konutun ücretsiz bir şekilde üstlendiği tamiratı yine aynı firmaya 45 bin liraya verildi.

150 BİN LİRALIK ÇÖP POŞETİ ALINDI

Mali işlere bakan R.E. zam geleceğini söyleyerek siteye 150 bin liraya çöp poşeti aldı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından işten çıkarılan R.E. görevi bıraktı. Yeni gelen yönetim ise sitede usulsüz alım yapan R.E.'ye 250 bin lira tazminat verdi.

4 MİLYONLUK VURGUN

Suç duyurusunda sitenin kafe ve oturma alanı; A.K., R.E., H.Y. ve diğer yönetimdeki kişilerle birlikte özel işletme, etkinlik, doğum günü, nişan vs adı altında kiraya verildiği, kira ödemelerine dair belgelerde ve paralarda eksiklikler olduğu belirtildi. Site sakinleri yönetimin yaptığı usulsüzlüklerle en az 4 milyon lira kazandığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.