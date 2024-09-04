Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Sisi'nin hayatı ve kariyeri...

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kim olduğu merak ediliyor. Abdel Fattah El-Sisi'nin hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Mısır'ın mevcut Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SISI KİMDİR?

Abdel Fattah El-Sisi, 19 Kasım 1954 doğumlu Mısırlı bir siyasetçi ve emekli bir askeri subaydır. 2014'ten beri Mısır'ın altıncı ve mevcut cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır. El-Sisi, 2014 yılında Mısır ordusundan general rütbesiyle emekli olmadan önce, 2013-2014 yılları arasında Mısır başbakan yardımcısı, 2012-2013 yılları arasında savunma bakanı ve 2010-2012 yılları arasında askeri istihbarat müdürü olarak görev yapmıştır. Ocak 2014'te Mareşal rütbesine terfi etmiştir.

SISI'NİN KARİYERİ HAKKINDA

El-Sisi, Kahire'de doğmuş ve genç yaşta Mısır Ordusu'na katılmıştır. Askeri eğitimini Suudi Arabistan'da bir görevde bulunduktan sonra, Mısır Ordusu Komuta ve Kurmay Koleji'nde sürdürmüştür. Ayrıca 1992'de Birleşik Krallık'taki Ortak Hizmetler Komuta ve Kurmay Koleji'nde ve 2006'da Amerika Birleşik Devletleri Kara Harp Koleji'nde eğitim almıştır. 2010 yılında askeri istihbarat müdürü olarak görev yapmaya başlamadan önce mekanize piyade komutanı olarak hizmet etmiştir.

Mısır'da 2011 yılında gerçekleşen devrim ve Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, El-Sisi, 12 Ağustos 2012'de dönemin cumhurbaşkanı Mursi tarafından Savunma Bakanı olarak atanmıştır. Savunma bakanı ve nihayetinde Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olan El-Sisi, 3 Temmuz 2013'te Muhammed Mursi'yi deviren sürecin başını çekmiştir. Mursi'nin görevden alınmasının ardından, geçici cumhurbaşkanı Adli Mansur tarafından yeni bir hükümet kurulmuştur. Bu dönemde, Mursi yanlısı gösteriler ve güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiştir.

26 Mart 2014'te, halktan gelen cumhurbaşkanlığı adaylık çağrılarına yanıt veren El-Sisi, askeri kariyerinden emekli olduğunu ve 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştır. Seçimlerde ezici bir çoğunlukla oyların %97'sini alarak Mısır Cumhurbaşkanı seçilmiştir ve 8 Haziran 2014'te yemin etmiştir.

El-Sisi'nin liderliğindeki Mısır hükümeti, gözlemciler tarafından otoriter olarak nitelendirilmektedir ve bazı yönleriyle önceki otoriter lider Hüsnü Mübarek'in yönetiminden bile daha baskıcı olarak tanımlanmaktadır. 2018 başkanlık seçimlerinde, karşısına çıkan adaylar çeşitli engellerle karşılaşmış ve seçim süreci eleştirilmiştir. El-Sisi, 2023'te yapılan başkanlık seçimlerini kazanarak 2 Nisan 2024'te üçüncü dönem için yemin etmiştir.