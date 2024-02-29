Sis nasıl oluşur? Sis ne zaman olur? Sis neden meydana gelir?

Sis nasıl oluşur ve sis nedir soruları araştırılırken sis ne zaman olur, neden meydana gelir merak ediliyor. Sis, yatay görüş mesafesini 1 km.nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Sis nasıl oluşur? Sis ne zaman olur? Sis neden meydana gelir? Detaylar haberimizdedir...

SİS NASIL OLUŞUR?

Metrekareye düşen yağış miktarının görüş mesafesini 1 kilometrenin altına indiren meteorolojik bir olaya sis denir. Sis genellikle düşük seviyede yer alan Stratus bulutlarının oluşmasıyla meydana gelir. Bu olayda, yere yakın seviyede bir bulut tabakası oluşur. Sis, yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak buz kristallerine dönüşmesi sonucu oluşan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinin bir araya gelmesiyle meydana gelir.

Sis sırasında hafif çisenti şeklinde yağış görülebilir. Sis, tarımsal alanlar için faydalı olabileceği gibi, güneş ışınlarını engellediği için deniz, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkileyebilir.

SİS NEDEN OLUŞUR?

Sis, yüksekliğin artmasıyla birlikte sıcaklığın düşmesi sonucu havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşur. Genellikle gece boyunca başlar ve sabah güneşin ısınmasıyla birlikte dağılır. Sıcak ve nemli havanın, soğuk bir yüzeyle temas etmesi sonucu alt tabakalarda soğuma meydana gelir. Bu durumda su buharı yoğunlaşarak sis oluşturur.

SİS NE ZAMAN OLUR?

Sis, tamamen doğal bir olgu olup genellikle sonbahar aylarında sıklıkla görülür. Sis sırasında zaman zaman hafif çisenti şeklinde yağış da meydana gelebilir. Bu doğa olayının oluşumu, bulut oluşumuna benzer. Sıcak ve nemli havanın ani bir şekilde soğumasıyla mikroskobik su damlacıkları oluşur, bu da sis olarak adlandırılır. Sis, görüş mesafesini kısalttığı için özellikle trafikte olumsuz etkilere yol açabilir.