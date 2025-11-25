Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, sınıfta aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Of ilçesindeki Pınaraltı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Baran Yazgan (13), dün sabah okuldaki sınıfında rahatsızlandı. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, ardından Trabzon Farabi Hastanesine sevk edildi. Gece saatlerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından ailesi tarafından memleketi Van'a götürüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Pınaraltı Mahallesi'nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan adlı öğrencimizin ani ölümü hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.