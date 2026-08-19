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Ardahan'da Büyükbaş Hayvanda Kuduz Tespit Edildi, Mahalle Karantinaya Alındı

Ardahan'da Büyükbaş Hayvanda Kuduz Tespit Edildi, Mahalle Karantinaya Alındı
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Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'ndeki bir hayvancılık işletmesinde bir büyükbaş hayvanda kuduz virüsü tespit edildi. Hastalıklı hayvan itlaf edilirken, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla mahalle karantinaya alındı ve girişe 'Burada kuduz hastalığı var' tabelası asıldı. Ekipler, virüsün kaynağını belirlemek için filyasyon ve aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da bir büyükbaş hayvanda kuduz virüsü tespit edilmesi üzerine hastalığın çıktığı mahalle karantinaya alınarak, kontrol tedbirleri başlatıldı. Mahalle girişine "Burada kuduz hastalığı var" tabelası asıldı.

Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'ndeki bir hayvancılık işletmesinde bir büyükbaş hayvanın aniden rahatsızlanması üzerine işletme sahibi durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden veteriner hekimler, şüpheli sığırdan numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Laboratuvarda yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla hayvanda kuduz virüsü bulunduğu kesinleşti. Bunun üzerine harekete geçen Hayvan Sağlığı ekipleri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastalıklı hayvanı itlaf ederek, derin bir çukura gömdü. Halk ve hayvan sağlığını korumak amacıyla Gürçayır Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatan yetkililer, bölgeye hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı. Mahalle girişine de "Burada kuduz hastalığı var" tabelası asıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin virüsün kaynağını ve yabani hayvan temasını belirlemek amacıyla bölgedeki filyasyon ve aşılama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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