Şinasi Yurtsever eşi kim? Şinasi Yurtsever eşi Ferihan Kaya kimdir?
Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi ünlü projelerde yer alan Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Yurtsever, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. Peki, Şinasi Yurtsever eşi kim? Şinasi Yurtsever eşi Ferihan Kaya kimdir?
Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi ünlü projelerde yer alan ve bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever eşi kim? Şinasi Yurtsever eşi Ferihan Kaya kimdir?
FERİHAN KAYA KİMDİR?
2006 yılında hayatını Ferihan Kaya ile birleştirmişti. Çift, 18 yıl boyunca sevgi dolu bir evlilik sürdürdü.
Geçmiş yıllarda yaptığı bir paylaşımda, eşine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı:
"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım."
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?
1997 ile 2000 yılları arasında yayımlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.