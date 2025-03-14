Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi ünlü projelerde yer alan ve bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever eşi kim? Şinasi Yurtsever eşi Ferihan Kaya kimdir?

FERİHAN KAYA KİMDİR?

2006 yılında hayatını Ferihan Kaya ile birleştirmişti. Çift, 18 yıl boyunca sevgi dolu bir evlilik sürdürdü.

Geçmiş yıllarda yaptığı bir paylaşımda, eşine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım."

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?