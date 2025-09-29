Sinan Özer kimdir? Sezen Aksu'nun eski eşi Sinan Özer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Türk müziğinin güçlü sesi ve söz yazarı Sezen Aksu, yıllardır sadece şarkılarıyla değil, yaşam öyküsüyle de ilgi odağı olmuştur. Özel hayatında da zaman zaman gündeme gelen Aksu'nun eski eşi Sinan Özer, hala merak edilen isimler arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİNAN ÖZER KİMDİR?

Sezen Aksu'nun özel hayatında önemli bir yere sahip olan Sinan Özer, sanatçının kısa süreli evlilik yaşadığı isimlerden biridir. İş dünyasında tanınan bir figür olan Özer, özellikle Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren EgeYat adlı yat üretim ve satış firmasıyla bilinmektedir. Sezen Aksu ile 10 Temmuz 1981 tarihinde dünya evine giren Sinan Özer'in bu evlilikten Mithat Can Özer adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Ancak çiftin evliliği uzun ömürlü olmamış, 1983 yılında yollarını ayırmışlardır.

Sinan Özer'in doğum tarihi, yaşı ve doğum yeri hakkında ise kamuoyuna yansımış net bilgiler bulunmamaktadır. Medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Özer, iş hayatına odaklanmış ve özel yaşamını büyük ölçüde gözlerden uzak tutmuştur. Bu nedenle hakkında eldeki bilgiler sınırlı olmakla birlikte, Sezen Aksu ile olan birlikteliği ve oğulları Mithat Can Özer aracılığıyla zaman zaman gündeme gelmektedir.

MİTHAT CAN ÖZER KİMDİR?

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu ile iş insanı Sinan Özer'in oğlu olan Mithat Can Özer, 11 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde devam eden Özer, müzikle olduğu kadar oyunculukla da ilgilenerek sanatın farklı alanlarında kendini göstermiştir.

Oyunculuk kariyerine ilk adımını, yapımcılığını Şükrü Avşar ve Özcan Deniz'in üstlendiği "Her Şey Aşktan" adlı sinema filmiyle atan Özer, bu projede Şükrü Özyıldız ve Hande Doğandemir ile birlikte rol almıştır.

Mithat Can Özer aynı zamanda başarılı bir söz yazarı ve bestecidir. Annesi Sezen Aksu'nun "Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde" adlı albümünde yer alan "Tören" isimli şarkının sözleri ve müziği ona aittir. Bu eser, hem müzikal yeteneğini hem de ailesinden gelen sanatsal mirası yansıtan önemli çalışmalardan biri olarak dikkat çeker.

SEZEN AKSU KİMDİR?

Sezen Aksu, Türk pop müziğinin en önemli ve en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilir. Gerçek adı Fatma Sezen Yıldırım olan sanatçı, 13 Temmuz 1954 tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. İzmir'de büyüyen Aksu, genç yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlamış ve 1970'li yılların ortasında profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır.

İlk çıkışını 1975 yılında "Kaybolan Yıllar" ve "Kusura Bakma" adlı 45'liğiyle yapan Sezen Aksu, kısa sürede kendine özgü sesi, samimi yorumları ve güçlü söz yazarlığıyla dikkat çekmiştir. 1980'li yıllarda ise Türk pop müziğinde devrim niteliğinde bir etki yaratarak, çok sayıda hit şarkıya ve albüme imza atmıştır.

Sezen Aksu yalnızca bir yorumcu değil; aynı zamanda şarkı sözü yazarı, besteci ve yapımcı olarak da müzik dünyasında derin izler bırakmıştır. Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Kenan Doğulu, Gülşen, Göksel ve daha birçok ünlü sanatçının kariyerinde önemli rol oynamıştır. "Minik Serçe" lakabıyla tanınan Aksu'nun kaleme aldığı pek çok şarkı, farklı kuşaklardan milyonlarca insanın hayatına dokunmuştur.

Toplumsal meseleler, kadın hakları, özgürlük ve insanlık halleri gibi konulara da şarkılarında yer veren Sezen Aksu, zaman zaman politik duruşuyla da gündeme gelmiştir. Müzikal çizgisi yıllar içinde değişse de, duygusallığı ve samimiyeti her dönem dinleyicinin kalbinde yer bulmuştur.

Sanat hayatı boyunca onlarca albüm, yüzlerce şarkı ve sayısız konserle Türk müziğine yön veren Sezen Aksu, aynı zamanda birçok ödülün de sahibidir. Hâlâ aktif olarak üretmeye devam eden Aksu, Türk müziğinde sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir fenomen ve kültürel simge olarak görülmektedir.