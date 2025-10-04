Sinan Kazancı kimdir? Diyanet İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla birlikte Sinan Kazancı, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda Kazancı'nın kim olduğu, mesleki geçmişi ve bugüne kadar yürüttüğü görevler merak konusu haline geldi. Özellikle kurum içi tecrübesi ve eğitim hayatıyla dikkat çeken isimle ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİNAN KAZANCI KİMDİR?

Sinan Kazancı, uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, tecrübeli bir din görevlisidir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında din hizmetleri sunmuş, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ilçe ve il müftülüğü gibi sorumluluklar üstlenmiştir.

3 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu atama, onun kariyerindeki en üst düzey görevlerden biri olmuştur. Kazancı, din hizmetlerinin sahadaki uygulamaları ve teşkilat yapısına dair derin bilgi birikimiyle öne çıkan bir isimdir.

SİNAN KAZANCI KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Sinan Kazancı, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Genç yaşta başladığı dinî eğitimini hafızlıkla taçlandırmış, ardından uzun yıllara yayılan mesleki kariyerinde birçok önemli görevde bulunmuştur. Gerek imam-hatiplikten müftülüğe, gerekse merkez teşkilatına uzanan hizmet süreci, onun kamu yönetiminde edindiği tecrübenin bir göstergesidir.

SİNAN KAZANCI NERELİ?

Sinan Kazancı, Amasya doğumlu ve aslen Amasyalıdır. İlkokul ve hafızlık eğitimini memleketinde tamamlamış, bu yönüyle hem dini hem de akademik gelişiminin temelini Amasya'da atmıştır. Eğitim hayatının devamında farklı şehirlerde bulunmuş olsa da, kökleri Amasya'ya dayanmaktadır.

SİNAN KAZANCI KARİYERİ

Sinan Kazancı'nın kariyeri, sahada başladığı din hizmetleriyle merkezdeki üst düzey yöneticiliğe kadar uzanan çok yönlü bir çizgi izlemektedir. 1993 yılında Erzincan'da müezzin-kayyım olarak göreve başlamış, ardından imam-hatiplik ve vaizlik gibi görevlerle tecrübesini artırmıştır. 2003 yılında ilçe müftüsü olarak atanmasıyla birlikte idari sorumluluklar üstlenmiş, Afyon, Sinop, Kastamonu ve Ankara'da birçok görevde bulunmuştur.

2006–2011 yılları arasında Almanya'nın Berlin kentinde din görevlisi olarak hizmet vererek yurt dışı tecrübesi kazanmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli ilçe müftülüklerinde çalışmış, 2020'de Afyonkarahisar İl Müftülüğü görevine getirilmiş ve ardından 2023 yılında İzmir İl Müftüsü olarak atanmıştır. Bu görevini 2025 yılına kadar sürdürmüştür.

Kapsamlı kariyeri, hem taşrada hem de yurt dışında edinilen deneyimlerle şekillenmiş olan Kazancı, 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü görevine getirilerek teşkilatın yönetim kademesine dahil edilmiştir. Bu görevle birlikte, personel politikalarının planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde etkin bir rol üstlenmesi beklenmektedir.