Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş kaç yaşında öldürüldü? Sinan Ateş ne zaman ve neden öldürüldü?

Sinan Ateş'in öldürülme sebebi ve saldırının perde arkası merak ediliyor. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık tarihinde Çankaya ilçesi, Çukurambar semtinde bulunan Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Peki, Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş kaç yaşında öldürüldü? Sinan Ateş ne zaman ve neden öldürüldü? Detaylar haberimizde...

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu.

Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı.

Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti

Bursa Ülkü Ocakları ortaöğretimden yetişen Sinan Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı yaptı. 2002-2003 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı, 2003-2004 yılları arasında Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı, 2005-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

Ateş, 2007'den beri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın danışmanlığı görevini yürütüyordu.

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİNAN ATEŞ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kızılırmak Mahallesi'ndeki İnci Apartmanı'ndan çıkarken motosikletli bir saldırganın hedefi oldu.

SİNAN ATEŞ NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen bu silahlı saldırıda hayatını kaybetti.