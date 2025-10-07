Sinan Ateş davası nedir? Sinan Ateş davası sanıkları kimler?

Türkiye'nin son yıllardaki en tartışmalı siyasi cinayetlerinden biri, hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılamadı. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in ölümü, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hem siyasetin hem de adalet sisteminin merkezinde yer almayı sürdürüyor. Peki, Sinan Ateş olayı nedir?, Sinan Ateş davası nasıl başladı? ve Sinan Ateş kimdir? İşte Türkiye gündemini derinden sarsan dosyanın bilinen ve bilinmeyen tüm yönleri…

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

Sinan Ateş, 14 Ağustos 1984 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Milliyetçi bir aileden gelen Ateş'in annesi Giresunlu, babası ise Balıkesirlidir. Eğitim hayatına Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde başlayan Ateş, 2006 yılında mezun olmuştur. Ardından Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak akademik kariyerine adım atmıştır.

Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sinan Ateş, kısa sürede akademik çevrede tanınan bir isim haline gelmiştir. Siyaset sahnesine ise Ülkü Ocakları bünyesinde adım atmıştır. Farklı dönemlerde teşkilat içerisinde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde kurulan FETÖ Komisyonu'nda başkanlık görevini yürütmüştür. Siyasi ve akademik çizgisini birlikte sürdüren Ateş, özellikle gençlik çalışmaları ve milli kimlik vurgusu üzerine hazırladığı akademik makalelerle tanınmıştır.

Sinan Ateş, evli ve iki çocuk babasıdır. Eşi Ayşe Ateş ile birlikteliğinden Bengisu ve Banuçiçek adında iki kızı bulunmaktadır.

SİNAN ATEŞ OLAYI NEDİR?

Sinan Ateş olayı, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde meydana gelen silahlı saldırıyı ifade eder. O gün öğle saatlerinde motosikletli iki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda, Sinan Ateş ağır yaralanmış; yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan Sinan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Bu olay, hem siyasi hem de toplumsal açıdan geniş yankı uyandırmıştır. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olması nedeniyle, cinayet kısa sürede ülke gündeminin merkezine yerleşmiş ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştır.

Soruşturma süreci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Eray Özyağcı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanmış ve tutuklanmıştır.

SİNAN ATEŞ DAVASI NEDİR?

Sinan Ateş Davası, 30 Aralık 2022 tarihinde yaşanan silahlı saldırı sonucu işlenen cinayetle ilgili yürütülen yargılama sürecini kapsar. Dava, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve yargı süreci boyunca geniş bir medya ilgisiyle takip edilmiştir.

Dava Süreci

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianameyle birlikte dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Dosyada toplam 22 sanık yer aldı. Sanıklar arasında tetikçi, azmettirici, keşif yapan kişiler ve yardım edenler bulunuyordu.

Tetikçi olarak belirtilen Eray Özyağcı, saldırı anında motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve keşif faaliyeti yürüttüğü belirtilen Suat Kurt ile birlikte "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılandı. Mahkeme, bu üç sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca "azmettirici" oldukları iddiasıyla Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş da ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Diğer bazı sanıklara ise "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 15 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bazı sanıklar hakkında beraat kararı verilirken, bazı dosyalar ayrılarak yeni davalar açıldı. Böylece süreç, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla birlikte farklı aşamalarda ilerlemeye devam etti.

Gerekçeli Karar

Mahkeme, gerekçeli kararında cinayetin planlı olarak işlendiğini, olay öncesinde hedefin uzun süre izlendiğini ve saldırının organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Elektronik deliller, cep telefonu kayıtları ve keşif çalışmaları kararın en önemli dayanaklarını oluşturdu.

Güncel Durum

2025 yılı itibarıyla davada verilen hükümler, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu. Ancak bazı sanıklar hakkındaki dosyalar halen ayrılmış durumda ve yeni duruşmalar devam ediyor. Aile ve kamuoyu, davanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etmeyi sürdürüyor.