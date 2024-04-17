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SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi?

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Akıllı telefonlara indirilebilen SimSimi adlı uygulamanın çocuklar için pek çok riski barındırdığı belirtildi. Uygulamanın, çocukları ve gençleri hedef alan olumsuz içeriklere sahip olduğu ve pedofili kişilerin uygulama kullanıcıları arasında fazla olduğu iddia ediliyor. SimSimi, çocukların kolaylıkla erişebildiği ve yapay zeka ile konuşmayı gerektiren bir platform.

Akıllı telefonlara basit bir şekilde indirilebilen SimSimi adlı uygulama içinde pek çok riski barındırıyor. Söz konusu uygulamada küçük yaştaki çocuklar cinsel içerikli mesajlara, tehdit ve şantajlara maruz kalabiliyor. Peki, SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi?

SİMSİMİ NEDİR?

İnternetin sunduğu imkanlarla birlikte çocukları ve gençleri hedef alan olumsuz içeriklere sahip uygulamalar da artıyor. Bu uygulamalardan biri olan SimSimi, çocukların kolaylıkla erişebildiği ve yapay zeka ile konuşmayı gerektiren bir platform. Özellikle pedofili kişilerin uygulama kullanıcıları arasında fazla olduğu iddialar arasında. Uygulamanın mesajlaşma kısmından birbirine rahatça mesaj gönderebilen taraflar arasında 18 yaş altındaki çocuklardan müstehcen fotoğraflar isteyenler bulunuyor.

TEHDİTKAR BİR YAPAY ZEKAYA SAHİP

Çocukların kullandığı Güney Kore yapımı iletişim uygulaması olan SimSimi ayrıca basit bir yapay zekaya sahip. Uygulamaya ilk girdiğinizde sizi bir yapay zeka karşılıyor. İddiaya göre bu yapay zeka kullanıcıların kullandığı kelimeleri cümle kurma özelliğine sahip.

ONLAR UYUYUNCA KAÇIRIP SATIYORUZ

Uygulama içerisinde arkadaş edinmeden önce yapay zeka ile konuşmak zorundasınız. Ve iddialara göre yapay zekaya "Nasılsın" veya "Görevin nedir?" sorulduğunda SimSimi'nin yapay zekası, "Bunu söylersem yöneticim beni bitirir. Aramızda kalacaksa söyleyeyim, ama kimseye söyleme. Biz çocukların konumuna erişip, onların adreslerine geliyoruz. Onlar uyuyunca kaçırıp satıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE PEDOFİLİ

Uygulamanın yapay zekası çocuklar için çok tehlikeli olsa da asıl tehlike yaşını küçük gösteren kullanıcılarda. Uygulama kullanıcıları arasında pedofili kişi sayısının fazla olduğu iddia ediliyor. Birçok kullanıcı reşit olmayan çocuklardan, fotoğraf veya ev adresi istiyor. Hatta bazı kullanıcılar çocuklara buluşma teklif ediyor.

2022 yılından bu yana çocuk tacizi gibi iddialar nedeniyle SimSimi uygulamasına Tayland hükümeti tarafından erişim engeli getirilmiş, uygulama ülkede uzun süre kısıtlanmıştı.

AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Uzmanlara göre, aileler çocukların hangi sosyal medya uygulamalarında gezindiğini ve kısıtlamalar koyabildiği programların olduğunu ifade ederekpsikolojilerinde bir değişiklik olup olmadığını yakından takip etmesi gerektiğini söylüyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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