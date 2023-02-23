Simay Atlı kimdir öldü mü? Kim Milyoner Olmak İster Simay kimdir?

Simay Atlı kimdir? Sorusu meydana gelen depremlerin ardından merak edildi. 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Peki, Simay Atlı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Simay kimdir? Simay Atlı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Simay Atlı kimdir? Sorusu, sosyal medya platformları üzerinde sıklıkla konuşulan konular nedeniyle oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Birçok binanın yerle bir olduğu ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Simay Atlı'nın da vefat ettiği ortaya çıktı. Peki, Simay Atlı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Simay kimdir? Simay Atlı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

SİMAY ATLI KİMDİR ÖLDÜ MÜ?

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturduğu ve depremde binanın yıkıldığı öğrenildi. Simay Atlı ve annesi de depremde enkaz altında kaldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında anne ve kızın cansız bedenlerine ulaşıldı.

EĞLENCELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

1,5 ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e ablasıyla birlikte katılan Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına "Hangisi, William Shakespeare'in 'Julius Caesar' adlı eserinde geçen bir cümledir?" sorusu çıkmıştı. Yarışmada -de ekini karıştıran yarışmacı, yanlış cevap vererek elenmişti. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile Simay Atlı'nın arasında eğlenceli bir diyalog geçmişti.