Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu?

Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde halk, belediye başkan seçimi için sandığa gitti. Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? Sevim Biçici kimdir? Silvan Belediyesini hangi parti kazandı ve belediye başkanı kimin seçildiği araştırılıyor. Silvan Belediyesi hangi partiden? Detaylar haberimizdedir…

SİLVAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ KAZANDI?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, AK Parti'nin adayı Mehmet Işıktaş %9,08 oy alırken DEM Parti'nin adayı Sevim Biçici %70,70 oy alarak Silvan Belediye Başkanı seçildi.

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Silvan Belediye Başkanı Sevim Biçici

SEVİM BİÇİCİ KİMDİR?

Sevim Biçici, 1979 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tamamlayan Biçici, 4 çocuk annesidir.