Şile Belediyesi hangi parti? Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı kimdir, tutuklandı mı?

Hem siyasi geçmişi hem de belediye başkanlığı süreciyle dikkat çeken Özgür Kabadayı hakkında yapılan iddialar ve operasyon detayları merak ediliyor. İşte Şile Belediyesi'nin siyasi yönetimi, belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın biyografisi ve güncel adli sürece dair tüm detaylar…

ŞİLE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 yerel seçimlerinde Şile Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kazanıldı. CHP'nin adayı Özgür Kabadayı, oyların %51,88'ini alarak uzun yıllar sonra ilçede partisine yeniden belediyeyi kazandırdı.

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

Özgür Kabadayı, 1979 yılında İstanbul'un Şile ilçesinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Özgür Kabadayı, ilk, orta ve lise öğrenimini Şile'de tamamlamış, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Doğup büyüdüğü ilçeye olan bağlılığı, siyasi kariyerinde önemli rol oynamıştır.

Özgür Kabadayı'nın siyasi kariyeri, 2019 yılında Şile Belediyesi Meclis Üyesi adayı olarak başladı. Ardından 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Şile Belediye Başkanlığına aday oldu ve oyların %51,88'ini alarak seçimi kazandı. Bu sonuç, 20 yıl sonra ilçede CHP'nin yeniden yönetimi devralması anlamına geliyordu.

Siyasetin yanı sıra, Kabadayı'nın geçmişi esnaf ve sivil toplumla da iç içedir. Şile'de iki farklı işletmenin sahibi olan Kabadayı, Atatürkçü Düşünce Derneği Şile Şubesi'nde başkan yardımcılığı yapmış, Şile Spor Kulübü'nde ise yöneticilik görevinde bulunmuştur.

Ancak Özgür Kabadayı, 10 Temmuz 2025 tarihinde Şile Belediyesi'ne yapılan mali operasyon kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "suç örgütü kurma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" gibi iddialar öne sürüldü.

BAŞKAN DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan, aralarında Kabadayı'nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.

15 - 50 BİN EURO ARASINDA DEĞİŞEN RÜŞVET MİKTARLARI

İstanbul Anadolu Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan sevk yazısında, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Avukat Ali Şafak, İmar Müdürü Aslı Kotan ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan'ın Şişli Belediyesi'nden yaklaşık 4 ay önce transfer edildikleri, bu ekibin gelmesi üzerine belediyede, imar ve iskan ruhsatlarının rüşvet karşılığı verildiği yer aldı. Belediyeye ait ruhsat işlemlerinin hızlandırılması ve çözülmesi karşılığında müteahhitlerden ve vatandaşlardan 15 bin ile 50 bin Euro arasında değişen tutarlarda rüşvet alındığı belirtildi. Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak'ın, avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan aracılığıyla, ruhsat bekleyen firmalara para karşılığında işlem yaptırdığı yer aldı. Belediye personelinin düşük profilli firmalardan hediye çeki, inşaat malzemesi, gıda kolisi gibi çeşitli avantajlar sağlarken, bazı firmalara ise doğrudan nakit rüşvet karşılığında öncelik tanındığı aktarıldı.

FOTOĞRAF VE SES KAYITLARI DOSYADA

Soruşturmada biri gizli olmak üzere toplam 9 tanığın ifadesine başvurulduğu kaydedildi. Bazı görüşmelerin ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları ve fotoğraflarla belgelendiği yer aldı. Şüphelilerden Ali Şafak'ın, Metro Garden AVM'de bir kafede rüşvet parasını teslim ettiği ana ilişkin fotoğraflar ve ses kayıtları dosyaya girdi. Tanıkların verdiği bilgilere göre belediyeye 2 milyon 500 bin lira bağış yapıldığı, bazı şüphelilere ise market kartı ve Euro cinsinden para verildiği belirlendi.

RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

Tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, Belediye içerisinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'başkanın ricası', 'yardım' ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları kaydedildi. Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin euroyur üşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılmıştı.

"RÜŞVETE SAVCILIK MAKAMINDA CEVAP VERMEK İSTİYORUM"

Şüpheli avukat A. Ş.'nin alınan ifadesinde, 'Şile Belediyesi ile 2025 yılı Mart ayında Avukatlık danışmanlık sözleşmesi yaparak bu kapsamda Belediye Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü ile alakalı hukuki bir soru sorulduğunda bunların muhatabı olarak sorulara cevap vermede görevliyim. Rüşvet konusunda ise avukatlık kanunu 58.maddesini gerekçe göstererek bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum' dedi.

"BAŞKAN OLARAK TABİR EDİLEN KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Göreve geldiğimde yetkileri yardımcılarıma devrettim, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgim bulunmuyor. Bazı bölümlerde beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişi ben değilim. Belediye Başkan Yardımcısı T.T.Ö'dür" dedi.