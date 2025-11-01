Haberler

Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti'nden Doğa ayrılacak mı?

Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti'nden Doğa ayrılacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran haber, Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranlarını şaşırttı. Başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, dizide canlandırdığı Doğa karakteriyle uzun süredir ekranlarda izleyiciyle buluşuyordu. Peki, Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti'nden Doğa ayrılacak mı?

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı haberi, izleyicileri şaşkına çevirdi. Yapımcı Faruk Turgut'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkoğlu 113. bölümde diziden veda edecek. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SILA TÜRKOĞLU KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor. Dizide Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncunun, yapımcı Faruk Turgut'un açıklamasına göre 113. bölümde diziye veda etmesi planlanıyor. Sezon başında ayrılmak istediği belirtilen Türkoğlu, yapımcının ricayla birlikte belirlenen bölüm sayısına kadar dizide kalmayı kabul etti.

Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti'nden Doğa ayrılacak mı?

DOĞA DİZİDEN NEDEN ÇIKIYOR?

Doğa karakterinin diziden ayrılmasının nedeni tamamen Sıla Türkoğlu'nun kendi kararı. Oyuncu, kariyer yolculuğunda yeni projelere yönelmek ve farklı fırsatlar değerlendirmek amacıyla diziden ayrılma kararı aldı.

Yapımcıyla uyum içinde planlanan bu süreçte, Türkoğlu diziden veda ederken hem ekibe hem de hayranlarına teşekkür etti. Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'nun emeğine ve katkısına dikkat çekerek, kariyerinde daha büyük başarılar elde edeceğine olan inancını dile getirdi.

Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti'nden Doğa ayrılacak mı?

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 doğumlu genç oyuncu, İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi. 26 yaşındaki oyuncu, Koç burcunun enerjisiyle dikkat çeken bir kişiliğe sahip. Yaklaşık 1,68 metre boyunda ve 55 kilogram ağırlığında olan Türkoğlu, hem fiziksel duruşu hem de sahnedeki karizmasıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Sıla Türkoğlu, oyunculuk serüvenine 2018 yılında Ağlama Anne dizisiyle adım attı. Ardından 2019 yılında Yemin dizisinde Suna karakteriyle ekranlarda daha geniş kitlelere ulaştı. 2020-2022 yılları arasında rol aldığı Emanet dizisindeki Seher karakteri, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve sektörde adını daha güçlü bir şekilde duyurmasını sağladı.

2022 yılından itibaren başrolünü üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veriyor. Bu rol, Türkoğlu'nun hem yeteneğini hem de popülaritesini pekiştirdi. Başarılı performansları, onu 2023 Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" arasında göstermeye vesile oldu.

Sıla Türkoğlu, genç yaşına rağmen kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen ve hem televizyon hem sosyal medya üzerinden geniş bir hayran kitlesine ulaşan yetenekli bir isim olarak Türk dizi sektöründe adından söz ettiriyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.