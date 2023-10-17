Sıkıcık Çorbası tarifi! MasterChef Sıkıcık Çorbası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sıkıcık Çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sıkıcık Çorbası hazırladı. Peki, Sıkıcık Çorbası nedir? Sıkıcık Çorbası nasıl yapılır? Sıkıcık Çorbası nedir?

Ege mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sıkıcık Çorbası ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sıkıcık Çorbası nasıl yapılır? Sıkıcık Çorbası nedir? Sıkıcık Çorbası nasıl yapılır, Sıkıcık Çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sıkıcık Çorbası yapıldı, evde klasik Sıkıcık Çorbası yapıldı! İşte en güzel Sıkıcık Çorbası!

SIKICIK ÇORBASI TARİFİ!

Sıkıcık Çorbası Nasıl Yapılır?

Bu çorbanın bir de hikayesi vardır. Bir kadının oğlu askerden gelmiştir. Ekonomik yönden sıkıntıda olduklarından kadın, oğluna her gün başka isimler altında bu çorbadan yapar. Oğlu: "ana akşam ne yiyeceğiz" dediğinde ilk gün bali guli köftesi, ikinci gün ense patlatan damak şaklatan, üçüncü gün deve dolması, dördüncü gün sıkıcık, beşinci gün garip köftesi der.

İnce bulgurlar elde sıkılarak yuvarlandığı için bu yemeğe Sıkıcık adı verilmiştir.

Kütahya Sıkıcık Çorbası için Gerekli Malzemeler Nedir?

• 1 su bardağı ince bulgur,

• 3 yemek kaşığı tarhana,

• 1 yemek kaşığı un,

• ½ fincan kuru nane,

• 1 çay kaşığı karabiber,

• 1 büyük kuru soğan,

• 1 yemek kaşığı salça,

• 2 diş sarımsak,

• 1 kase yoğurt.

Kütahya Sıkıcık Çorbası Nasıl Hazırlanır?

İnce bulgur bir kabın içerisine konur ve bir çay bardağı sıcak su gezdirilerek kabarması beklenir.

Üzerine tarhana, un, karabiber ve nane karıştırılır. Katı bir karışım elde edilir.

Elde yuvarlanarak bilye büyüklüğünde küçük toplar yapılıp, unlu bir tepsiye sıralanır.

Bir başka tencerede soğan, yağ ve salça kavrulur.

Üzerine beş su bardağı su doldurulur.

Kaynayan salçalı suya önceden yuvarlanan toplar atılır. Birbirine yapışmaması için tane tane atmakta yarar vardır.

Kısık ateşte bulgurlar iyice pişinceye kadar kaynatılır.

Arzu edilirse suyuna et suyu da karıştırılabilir.

Sunum için

Küçük bir kasede yoğurt ezilip, içine dövülmüş sarımsak eklenerek sos hazırlanır.

Bu sos, sıcak olarak tabaklara konan çorbanın üzerine dökülür.