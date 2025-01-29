Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı mı ve Siirt Belediyesi hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mardin, Batman, Tunceli, Ovacık, Şanlıurfa'nın Halfeti, Mersin'in Akdeniz ve İstanbul'un Esenyurt belediyelerinin ardından, İçişleri Bakanlığı bugün bir belediyeye daha kayyum atandığını açıkladı. Siirt Belediyesi hangi partiden?

SİİRT BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI MI?

Mardin, Batman, Tunceli, Ovacık, Şanlıurfa'nın Halfeti, Mersin'in Akdeniz ve İstanbul'un Esenyurt belediyelerinin ardından, İçişleri Bakanlığı bugün bir belediyeye daha kayyum atandığını açıkladı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesi'ne Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak görevlendirildiğini duyurdu.

KEMAL KIZILKAYA KİMDİR?

Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kemal Kızılkaya, Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, 1975 yılında dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir. Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanı bulunmaktadır.

İngiltere'nin Exeter Üniversitesinde yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Doktora ( PhD ) eğitimini tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir. Yönetim bilimleri alanında yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki görevine 1999 yılında Nevşehir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Sırası ile;

2002 -2002 Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı,

2002 -2004 Kars Akyaka Kaymakamı,

2004 -2007 Mardin Vali Yardımcısı,

2007 -2010 Kastamonu Araç Kaymakamı,

2010 -2013 Konya Cihanbeyli Kaymakamı,

2013 -2016 Çanakkale Bayramiç Kaymakamı,

2016 - 2021 İzmir Kemalpaşa Kaymakamı,

2021 - 2021 İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı

2021 - 2023 Bilecik Valisi olarak görev yapmıştır.

10.08.2023 tarih 2023/376 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Siirt Valisi olarak atanmıştır.

Görev yaptığı yerlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Bakan, Vali, Belediye Meclisi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri tarafından birçok defa Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür, Fahri Hemşerilik belgeleri ile taltif edilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

SOFYA ALAĞAŞ KİMDİR?

1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesinin Erkent köyünde doğan Sofya Alağaş, 1993 yılında ailesiyle Adana'ya yerleşti. Alağaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da tamamladı. Bir süre muhabirlik yapan Alağaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.