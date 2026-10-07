“Sigorta, Finansal Bir Ürün Olmanın Ötesinde Toplumsal Dayanıklılığın ve Güvenin Temel Unsurudur”

Günümüzde sigortacılığın yalnızca finansal bir güvence değil, toplumsal hayatın ve üretimin devamlılığı için stratejik bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Firuzan İşcan, “ Sigorta sektöründe müşterilerimiz sadece bir ürün satın almıyor; kendisini anlayan, risklerini doğru yorumlayan ve ihtiyaç duyduğu her an ulaşabileceği güvenilir bir yol arkadaşı arıyor. Biz de yalnızca kayıpları ve hasarı telafi eden bir yapı olmanın ötesine geçerek; riskleri öngören, doğru analiz eden ve sunduğumuz teminatlarla müşterilerimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayan bütüncül bir güven ekosistemi inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

“Türkiye Sigorta Pazarı Büyük Bir Büyüme Potansiyeline Sahip”

Sektörün mevcut durumuna değinen İşcan, yılın ilk yarısındaki prim üretimi artışının sektörün büyüme ivmesini koruduğunu gösterdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’de sigorta sektörü; genç ve dinamik nüfusu, yükselen finansal okuryazarlığı ve hızlanan dijitalleşme altyapısıyla önemli bir büyüme zemini sunuyor. Ülkemizin sigorta penetrasyonu yüzde 2,8 ile yüzde 2,2 olan bölge ortalamasının üzerinde seyretse de hâlâ gelişmiş ülkelerin gerisinde yer alıyor. Bu durum ‘doğru ürün–doğru fiyatlama–güven temelli ilişki’ üçgeninde önemli bir fırsat alanı sunuyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2030 vizyonu doğrultusunda sigorta penetrasyonunun %4,7’ye yükseltilmesi ve pazar büyüklüğünün 50 milyar dolar seviyesine taşınarak Türkiye’nin dünyadaki ilk 10 sigorta pazarından biri olması hedefleniyor”.

“Sigorta Bilincini Artırmaya ve Ürünleri Erişilebilir Kılmaya Odaklanıyoruz”

Sektörün büyüme hedeflerine ulaşmasında toplumsal farkındalığın kritik rol oynadığını belirten İşcan, “Sektörümüzün büyüme potansiyelini harekete geçirmek için toplumda sigorta bilincini ve risk farkındalığını artırmaya, ürünlerimizi toplumumuzun tüm kesimleri için çok daha erişilebilir kılmaya odaklanıyoruz. Amacımız, müşterilerimizle yalnızca tek bir poliçe üzerinden ilişki kurmak yerine, hayatlarının her anında yanlarında olan bütüncül bir güven bağı inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

Müşteri İhtiyaçlarına Odaklı ve Kapsayıcı Ürün Stratejisi

Bu yaklaşımı ürün süreçlerine de yansıttıklarını aktaran İşcan, stratejilerini şu şekilde özetledi: “Önümüzdeki dönemde insanların yalnızca ihtiyaç duydukları teminatlara yönelmesi çok daha belirgin hale gelecek. Bu nedenle müşterilerimizin risklerini doğru şekilde teminat altına alabilecek, daha odaklı, kapsayıcı ve erişilebilir ürünleri portföyümüze eklemek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda; ihtiyaca göre seçilebilen modüler, esnek ve yenilikçi çözümleri devreye alıyoruz. Yapay zekâ altyapımız ve veri analitiği yetkinliklerimizle müşterilerimizin yaşam döngüsüne uyumlu, sürdürülebilir bir güvence modeli sunmayı hedefliyoruz”.

“Güvence Anlayışımızı Toplumsal Geleceğe Yatırımla Bütünleştiriyoruz”

Sigorta bilincinin toplum için güçlü bir koruma kalkanı oluşturduğuna dikkat çeken Firuzan İşcan, “Toplumsal dayanıklılık; krizler ve riskler karşısında kayıpları hızla telafi edebilmek, günlük hayatın ve üretimin kesintisiz devamını sağlayabilmektir. Sigortanın sağladığı finansal güvenceyi toplumsal dayanıklılığın vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyor; bu koruma kalkanını spordan sanata, eğitimden çevreye uzanan kapsayıcı sosyal yatırımlarla büyütüyoruz. Geleceğe güvenle bakan daha dirençli bir toplum inşasına katkı sunmayı temel sorumluluğumuz olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Sektörün tüm paydaşlarının ve 4.500’ü aşkın acentelerinin Sigorta Haftası’nı kutlayan Firuzan İşcan, HDI Sigorta olarak teknolojinin gücü ile acentelerinin uzmanlığını birleştiren vizyonlarıyla toplumsal dayanıklılığa değer katmayı sürdüreceklerini ifade etti.