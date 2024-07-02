Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır?

Siesta kültürünün geçmişi Akdeniz ülkeleri gibi sıcak iklim bölgelerinde yüzyıllar öncesine dayanmakta olduğu biliniyor. Peki, çalışma koşullarını yönetmek için pratik bir çözüm olarak ortaya çıkan siesta nasıl yapılıyor, hangi ülkeye ait? soruların cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

SİESTA NEDİR, NEDEN YAPILIR?

Siesta, özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan gibi sıcak iklim bölgelerinde yapılan bir dinlenme veya uyku molasını ifade eder. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda çalışmanın zorluğunu azaltmak ve enerji yenilemek amacıyla uygulanan Siesta, genellikle öğle yemeğinden sonra alınan bir moladır ve kişinin günün geri kalanında daha verimli olmasına yardımcı olur.

SİESTA HANGİ ÜLKEYE AİT?

Öğleden sonra yapılan dinlenme ve uyku molası olarak bilinen siesta geleneği, genellikle İspanya, İtalya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde ve Latin Amerika ülkeleriyle özdeşleşse de, kökeni tahminlere göre İtalya'ya kadar uzanıyor, hatta kökeninin Roma İmparatorluğu'na dayandığı düşünülen fenomenler arasındadır.

SİESTA GÜNÜN HANGİ SAATLERİNDE, NASIL YAPILIR?

Yapıldığı bölgelere göre değişiklik gösterebilen Siesta, genellikle öğle yemeğinden sonra, güneşin en dik olduğu zaman diliminde insanların dinlenmesi veya uyuması için ayrılan zamandır. Siestanın süresi genellikle 30 dakika ile 2 saat arasında değişebilir.

Siestanın nasıl yapıldığı kişiden kişiye veya kültüre göre değişiklik gösterebilir. Genellikle öğle yemeğinden sonra yapılan siesta, öğle yemeğinden sonra insanların evlerine veya dinlenme alanlarına çekilmesiyle yapılır. Siesta sırasında genellikle telefonları sessize alınması ve stresten uzak durulması tavsiye edilir.