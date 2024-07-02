Üye Girişi
Haberler

Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültürel bir fenomen ve yaşam tarzı olan siesta nasıl yapılır? Günün hangi saatlerinde siesta yapılır, hangi ülkeye aittir? Özellikle sıcak iklim bölgelerindeki günlük yaşamın ve çalışma düzeninin önemli bir parçası olarak varlığını sürdüren siesta kültürü nedir? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Siesta kültürünün geçmişi Akdeniz ülkeleri gibi sıcak iklim bölgelerinde yüzyıllar öncesine dayanmakta olduğu biliniyor. Peki, çalışma koşullarını yönetmek için pratik bir çözüm olarak ortaya çıkan siesta nasıl yapılıyor, hangi ülkeye ait? soruların cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

SİESTA NEDİR, NEDEN YAPILIR?

Siesta, özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan gibi sıcak iklim bölgelerinde yapılan bir dinlenme veya uyku molasını ifade eder. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda çalışmanın zorluğunu azaltmak ve enerji yenilemek amacıyla uygulanan Siesta, genellikle öğle yemeğinden sonra alınan bir moladır ve kişinin günün geri kalanında daha verimli olmasına yardımcı olur.

Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır?

SİESTA HANGİ ÜLKEYE AİT?

Öğleden sonra yapılan dinlenme ve uyku molası olarak bilinen siesta geleneği, genellikle İspanya, İtalya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde ve Latin Amerika ülkeleriyle özdeşleşse de, kökeni tahminlere göre İtalya'ya kadar uzanıyor, hatta kökeninin Roma İmparatorluğu'na dayandığı düşünülen fenomenler arasındadır.

Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır?

SİESTA GÜNÜN HANGİ SAATLERİNDE, NASIL YAPILIR?

Yapıldığı bölgelere göre değişiklik gösterebilen Siesta, genellikle öğle yemeğinden sonra, güneşin en dik olduğu zaman diliminde insanların dinlenmesi veya uyuması için ayrılan zamandır. Siestanın süresi genellikle 30 dakika ile 2 saat arasında değişebilir.

Siestanın nasıl yapıldığı kişiden kişiye veya kültüre göre değişiklik gösterebilir. Genellikle öğle yemeğinden sonra yapılan siesta, öğle yemeğinden sonra insanların evlerine veya dinlenme alanlarına çekilmesiyle yapılır. Siesta sırasında genellikle telefonları sessize alınması ve stresten uzak durulması tavsiye edilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İtalya Gündem Yaşam Kültür Sanat Dünya Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bakmadan Geçme

Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? 2-3 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Gün Doğmadan filmi ne zaman, nerede çekildi? Black Panther filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Black Panther filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır? Çılgın Ortak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Ortak filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak? Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?

Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title