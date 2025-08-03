Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor

Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor
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Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu yurdun kuzey kesimlerinde salı ve çarşamba günleri sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

Ülke genelinde kavurucu sıcaklar devam ederken, vatandaşlar birkaç gün etkili olan yağışlı havaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak etti. Beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji'nin 4-8 Ağustos 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam etse de, yağışlar da yeniden gelecek. İstanbul başta olmak üzere bazı bölgelerde hafta ortasında sağanak yağışlar etkili olacak.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİNE DİKKAT

Özellikle salı ve çarşamba günleri İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 30 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde:

Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor

Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor

Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor

Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor

Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor

Kaynak: Haberler.com / Hava Durumu
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