Sıcaklıklar artacak mı? Bu hafta hava nasıl olacak? Hava Durumu tahminleri!

Sıcaklıklar ne zaman artacak 2024, bu hafta hava nasıl olacak ve Meteoroloji yeni hava durumu raporu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporu ve sıcaklıklar ne zaman yükseleceği gündeme geliyor. Peki, sıcaklıklar artacak mı? Bu hafta hava nasıl olacak? Hava Durumu tahminleri!

SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK 2024?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.