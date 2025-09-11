Türkiye'nin medya ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Can Holding ve sahibi Kemal Can, son dönemde hem iş dünyasındaki faaliyetleri hem de hakkında ortaya atılan çeşitli iddialarla gündemde yer almaktadır. Peki, Show TV ve Habertürk'ün sahibi kimdir, neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler? İşte detaylar...

SHOW TV VE HABERTÜRK'ÜN SAHİBİ KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, Can Holding'in başındaki isimdir. Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran eski Ciner Yayın Holding hisselerini Can Holding'e devri üzerinden medyaya giriş yapmıştır.

Doğum yeri ve tarihi: 1973, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi.

Aile kökeni ve holdingin kuruluşu: Can Holding, iş insanı Zamanhan Can tarafından kurulmuştur; Kemal Can , Zamanhan Can'ın oğludur.

, Zamanhan Can'ın oğludur. Yönetim rolleri ve varlıkları:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

Holdingin medya dışı yatırımları enerji, petrol, elektrik, eğitim, otelcilik, sağlık gibi alanlarda yoğun.

Sahibi olduğu markalar arasında Energy Benzin İstasyonları, Awox, Seikon, Telefox, Energia; ayrıca özel hastane (Mediza Hospital), VIP Transport, Golden Hill Hotel ve eğitim kurumları yer alıyor.

CAN HOLDİNG'İN SAHİBİ KİMDİR?

Şirketin kurucusu Zamanhan Can'dır. Ancak yönetim ve sahiplilik bugün Kemal Can üzerinedir.

Holding, medyada Ciner Yayın Holding hisselerinin tamamını alarak Show TV, Habertürk vb. yayın kuruluşlarının yeni sahibi olmuştur.

SHOW TV VE HABERTÜRK'ÜN SAHİBİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları ele alınmaktadır. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

CAN HOLDİNG BAŞKANI KEMAL CAN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Kemal Can hakkında yöneltilen suçlamalar arasında "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi ciddi iddialar yer almaktadır. İddialara göre, Can Holding bünyesinde yürütülen bazı faaliyetlerin bu suçlarla bağlantılı olduğu ve bu kapsamda organize bir yapının oluşturulduğu ileri sürülmektedir. Suç örgütü kurmak suçlaması, birden fazla kişinin ortak hareket ederek yasa dışı amaçlarla faaliyet yürüttüğü iddiasını taşırken, kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlamaları ise maddi menfaat elde etmek amacıyla yasalara aykırı işlemler gerçekleştirildiğini işaret etmektedir. Ayrıca, kara para aklama suçlaması kapsamında ise, elde edilen yasa dışı gelirlerin yasal kaynaklardan gelmiş gibi gösterilerek finansal işlemlerde kullanıldığı iddia edilmektedir. Bu suçlamalar kapsamında yürütülen soruşturma, yetkili makamlarca titizlikle devam etmektedir.