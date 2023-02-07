Gündemin merak edilenleri arasında yer alan Show TV ana haber sunucusu kim? Show Haber spikeri kim, adı ne? merak ediliyor. Peki, Show TV ana haber spikeri kim?

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SHOW TV HABER SUNUCUSU KİM?

Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder'dir.

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Dilara Gönder 17 Haziran 1983, Herrenberg doğumlu Türk televizyon sunucusu ve oyuncudur.

Gönder İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.

Fenerbahçe TV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2013 yılında NTV'de "Zor İşler" isimli birbirinden zor mesleklerin tanıtıldığı, bizzat kendisinin deneyimleyerek sunduğu programı yaptı. 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan "Ne Diyosuun" adlı dizide başrol olarak rol aldı ve bu onun ilk oyunculuk deneyimi oldu. 2015 yılında NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Yeter ki İste" programını yaptı.Program engellenen vatandaşlarımızın başarı öyküleri üzerineydi. 2015 yılında NTV ve E2'de "Lingo" isimli kelime yarışma programını sundu. Daha sonra Star TV'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterini canlandırmıştır. 26 Aralık 2016'da Selim Yalın ile evlendi. 23 Ağustos 2021'den itibaren Show TV'de haber sunuculuğu yapmaktadır.