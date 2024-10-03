Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi gündem oldu. Instagram hesabında sevgilisini paylaşan Şeyma Subaşı, böylelikle yeni ilişkisini de duyurmuş oldu. Ş Şeyma Subaşı'nın önceki ilişkileri ve medya gündemindeki yeri de göz önüne alındığında, yeni ilişkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bu durum oldukça dikkat çekici oluyor. Peki, Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Marlon Teixeira kimdir, kaç yaşında?

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı.

MARLON TEIXEIRA KİMDİR?

Marlon Teixeira, 1992 doğumlu bir Brezilyalı model ve sosyal medya fenomenidir. Genç yaşta model kariyerine adım atan Marlon, uluslararası düzeyde birçok marka ve tasarımcıyla çalışarak dikkat çekmeyi başarmıştır. Modellik kariyerinin yanı sıra, sosyal medya platformlarında da etkili bir varlık gösteren Teixeira, özellikle Instagram'da paylaştığı stil ve yaşam tarzıyla takipçilerinin ilgisini çekmektedir.

Marlon Teixeira, model olmasının yanı sıra, aynı zamanda sporla ilgilidir ve sağlıklı yaşam konularında da aktiftir. Fitness ve beslenme konusundaki tutkusuyla bilinen Teixeira, sosyal medya üzerinden takipçileriyle bu konuları paylaşmaktadır.