Seyir halindeki otomobil motor kısmı alev aldı

MALATYA - Malatya'da seyir halinde iken motor kısmından alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, 21.20 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.