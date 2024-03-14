Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli?
Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın, AK Parti'nin Erzurum-Çat Belediye Başkan adayı olarak tanınıyor. Saydın hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, onun kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu merak ediyorlar.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın oldu. Peki, Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli?
SEYHUN SAYDIN KİMDİR?
Seyhun Sandın, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Çat Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.