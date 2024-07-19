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Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı?

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Dubai Prensesi Şeyha Mahra'nın eşinden boşanma durumu merak konusu oldu. Şeyha Mahra'nın kim olduğu ve eşinden ayrılıp ayrılmadığı konusunda bilgi arayışı devam ediyor. Dubai prensesi olarak bilinen Şeyha Mahra'nın özel hayatı ve ayrılık süreci gündemdeki yerini koruyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, iş yoğunluğundan dolayı vakit geçiremediği eşinden boşandığını ilan etti. Peki, Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı? Detaylar haberimizde...

ŞEYHA MAHRA KİMDİR?

Şeyha Mahra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkan Yardımcısı Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızıdır.

Dubai Prensesi Şeyha Mahra Nisan 2023'te Şeyh Mana bin Muhammed bin Rashid bin Mana El Maktum ile dünya evine girmişti. 1994 yılında dünyaya gelen Şeyha Mahra 30 yaşındadır. Dubai Prensesi Şeyha Mahra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşini boşadığını duyurdu. Mahara paylaşımında "Sevgili kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın" dedi ve boşandığını ilan etti.

Boşanma paylaşımının ardından çift birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bıraktı ve fotoğraflarını sildi.

Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı?

Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı?

2 AY ÖNCE BEBEKLERİ OLMUŞTU

Mahra, 696 bin takipçisinin bulunduğu resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın" ifadelerini kullandı. Geleneksel İslam hukukunda göre kocanın eşine 3 kez seni boşuyorum demesi boşanmak için yeterlidir.

Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı?

Paylaşımın ardından iki tarafta da Instagram'dan birbirini takipten çıkarak fotoğraflarını da sildi. Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle evlenen çift, 2 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.

Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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