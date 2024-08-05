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Şeyh Hasina kimdir? Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina (Şeyh Hasina Vecid) ülkeyi neden terk etti, ne oldu?

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Bangladeş'in mevcut Başbakanı Şeyh Hasina'nın ülkesini neden terk ettiği merak konusu oldu. Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Bangladeş'te, Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle ülkeden ayrıldığı bildirildi. Bangladeş ordusundan kaynaklara göre Başbakan Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, hükümet karşıtı göstericilerin resmi konutuna baskın düzenlemesinin ardından ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı. Birçok kişi, Şeyh Hasina'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Şeyh Hasina kimdir? Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ülkeyi neden terk etti, ne oldu?

ŞEYH HASINA KİMDİR?

Siyasi hayatı 1960'lı yıllarda Eden Kolejde öğrenci aktivisti olarak başladı. Bu kolejdeyken öğrenci birliği başkan yardımcılığını üstlendi. Dakka Üniversitesi'nde iken Hasina Avami Ligi'nin öğrenci kollarında üyelik yaptı. 1971 yılında özgürlük savaşı sırasında ailesiyle beraber ev hapsine alındı. Ülkesinin bağımsızlığı sonrası politik hayatı alt düzeyde sürdü.

Hayatı 1975 yılında bir anda değişti. Kendisi ve kız kardeşi Batı Almanya'da seyahatteyken babası annesi ve üç kardeşi yapılan bir darbe sonucunda katledildi. Bu olaydan sonra Birleşik Krallık'a iltica etti ardından Hindistan'a sürgüne gitti.

Sürgündeyken Avami Ligi'nin başkanlığına seçildi. Ülkesine döndükten sonra Mayıs 1981'de yapılan bir darbeyle Ziya-ür-Rahman devrildi. Ertesi yıl General Hüseyin Muhammed Erşad kansız bir darbeyle tüm yetkileri ele aldı ve Sıkıyönetim ilan etti. 1983 yılında Şeyh Hasina 15 parti ile beraber bir ittifak oluşturarak yönetimi devirme planını sürdürdü. 1984 ve 1985 yıllarında ev hapsinde yaşadı.

Şeyh Hasina kimdir? Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina (Şeyh Hasina Vecid) ülkeyi neden terk etti, ne oldu?

Sheikh Hasina (Şeyh Hasina Vecid)

ŞEYH HASINA ÜLKEYİ TERK ETTİ

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Bangladeş'te, Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle ülkeden ayrıldığı bildirildi. Bangladeş ordusundan kaynaklara göre Başbakan Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sheikh Hasina Bangladeş Bangladeş Hükümet Gündem Politika Dünya Haberler

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