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Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü?

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Polis Şeyda Yılmaz kimdir, nasıl öldü? Şehit Polis Şeyda Yılmaz, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanmaya çalışılan bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir? Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Yaralanan Şeyda Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Peki, Şeyda Yılmaz kimdir?

Şehit Polis memuru Şeyda Yılmaz, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanmaya çalışılan bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı?Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir? Olay, Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında yaşandı. Şüpheli, yakalanma anında polisin silahını alarak ateş açtı. Şeyda Yılmaz kimdir? Detaylar haberimizdedir...

ŞEYDA YILMAZ KİMDİR?

Şehit Şeyda Yılmaz, İstanbul Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapıyordu. 27 yaşındaki Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın, emniyet teşkilatına 2023 yılı Aralık ayında katıldığı ve eş durumundan İstanbul'a tayin edildiği belirtildi.

Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü?

ŞEHİT POLİS ŞEYDA YILMAZ OLAYI NEDİR?

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan bir şüpheli, yaşanan arbede sırasında 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı görevli memurdan aldığı silahla vurarak şehit etti. Çatışma sırasında 1'i polis 2 kişi yaralanırken, kadın polisin 26 suç kaydı bulunan saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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