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Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Şevval Şam'ın reklamcı sevgilisi kimdir?

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Ünlü şarkıcı Şevval Sam'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Başrol oynadığı dizinin ekran macerası kısa süren Şevval Sam, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk kez görüntülendi.

Yasak Elma'daki rolüyle adından yıllarca söz ettiren Şevval Sam, dizisi final yapınca Yan Oda'da Caner Cindoruk ile başrolü paylaştı. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final yaptı. Önceki akşam bir etkinliğe katılan oyuncu, reklamcı sevgilisiyle de ilk kez görüntülenmiş oldu. Peki, Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Şevval Şam'ın reklamcı sevgilisi kimdir?

ŞEVVAL SAM'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in "Meze, Müzik Muhabbet" İstanbul Üçlemesi filminin özel gösterimine katıldı. Sam özel gösterimde bir süredir beraberlik yaşadığı reklamcı Cem Topçuoğlu'yla ilk kez beraber poz verdi. Sam, etkinlikte Ferzan Özpetek ile ayaküstü sohbet ederek tebrik etti.

Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Şevval Şam'ın reklamcı sevgilisi kimdir?

Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Şevval Şam'ın reklamcı sevgilisi kimdir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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