Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın ardından başlayan ve 6 gün süren oruç tutma geleneğini içerir. Bu nedenle, Şevval ayının ne zaman sona ereceği, oruç tutanlar ve tutmaya başlayanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Takvimi, Şevval Ayı'nın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtmektedir. Dolayısıyla, 2024 Şevval ayının ne zaman biteceği bu takvimde yer alan bilgilerle öğrenilebilir. ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN BİTİYOR? Şevval ayı son günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2024 Şevval ayı 10 Nisan 2024 tarihinde başladı ve 29 gün sürecek. Dolayısıyla, Şevval ayının son günü 8 Mayıs 2024'e denk geliyor ve 9 Mayıs 2024'te Zilkade ayı başlamış olacak. Bu bilgiler, oruç tutma ve dini ibadetlerde zamanlama açısından önem taşıyor.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval ayı orucu, Ramazan ayının ardından tutulan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in tavsiye ettiği bir nafile oruçtur. Hz. Muhammed'in hadisine göre, Ramazan orucunu tutan ve ona Şevval ayından altı gün ilave eden kişi, bütün yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Dolayısıyla, Müslümanlar Şevval ayının herhangi bir altı gününde nafile oruç tutarak bu fırsattan yararlanabilirler. Bu, dinî ibadetlerin devamını sağlama ve manevi olarak artı değerler elde etme amacı taşır.

ŞEVVAL AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Ramazan ayının ardından Şevval ayında altı gün oruç tutmanın faziletli olduğu hadislerde belirtilir. Hz. Peygamber (s.a.s), "Ramazan orucunu tutup ona altı gün Şevval ayı orucu ekleyen kimse, bütün yıl boyunca oruç tutmuş gibi olur" şeklinde buyurarak bu ibadetin önemine işaret etmiştir. Bu oruçlar ardışık olarak ya da aralıklı olarak tutulabilir. İslamî kaynaklarda bu nafile orucun manevi değeri ve sevabı üzerinde durulur.

ŞEVVAL ORUCU PEŞ PEŞE TUTULUR MU?

Şevval ayı orucunun ardışık olarak değil, ay içinde toplamda altı gün olacak şekilde tutulması gerektiği bilinir. Oruçlar arka arkaya tutulmak zorunda değildir; ancak bu altı günün Şevval ayı içinde tamamlanması esastır. Bu niyetle tutulan oruçlar, Müslümanlar için manevi bir ibadet ve sevap kaynağıdır.