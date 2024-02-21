Şevki Yılmaz kimdir? Söylediği sözlerle gündeme gelen Şevki Yılmaz kim, ne dedi? Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz düğünde söylediği sözlerle tepki toplamıştı. Son dönemde söylediği sözlerle gündeme oturan Şevki Yılmaz kimdir ve ne söyledi? Şevki Yılmaz'ın kim olduğu ve neden gündemde olduğu merak konusu oldu. Peki, Şevki Yılmaz kimdir? Şevki Yılmaz nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ŞEVKİ YILMAZ KİMDİR?

Şevki Yılmaz, 1955 yılında İzmit'te doğdu. İlköğrenimine İzmit'te başladı ve ardından İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördü. Lise eğitimini Derince Lisesi'ni dışarıdan bitirerek tamamladı. 1974 yılında, MSP-CHP koalisyonunda Adalet Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak görev aldı. 1980'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu ve ardından Kartal Müftülüğü'nde memurluk görevine başladı. 1982'de Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nda Avusturya bölge başkanlığına atandı. 1984 yılında teşkilatın tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nden (RP) Rize milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ancak, 28 Şubat 1997 sürecinin ardından RP'den istifa etti. Bu dönemde Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, İbrahim Halil Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan, Şükrü Karatepe, Bekir Yıldız, Zeki Başaran, Selahaddin Aydar, Hasan Celal Güzel ve Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyasi yasaklılar arasında yer aldı ve bu süreçte Avrupa'ya giderek çalışmalarını orada sürdürdü. 19 Eylül 2004 tarihinde Türkiye'ye dönerek faaliyetlerine devam etti.