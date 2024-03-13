Sevinç Muhammet kimdir? Zafer Partisi Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı Sevinç Muhammet kaç yaşında, nereli?
Sevinç Muhammet kimdir? Zafer Partisi Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı Sevinç Muhammet kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Bursa-Gürsu Belediye Başkan adayı olan Sevinç Muhammet hakkında bilgiler merak konusu oldu. Sevinç Muhammet'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar halk tarafından araştırılıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayının Sevinç Muhammet olacağını duyurdu. Peki, Sevinç Muhammet kimdir? Zafer Partisi Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı Sevinç Muhammet kaç yaşında, nereli?
SEVİNÇ MUHAMMET KİMDİR?
Sevinç Muhammet, Zafer Partisi'nin Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.