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Sevil Üstekin kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?

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Film-San Vakfı tarafından sanatçının vefatına ilişkin yapılan paylaşımda, "Oyuncu Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Peki, Sevil Üstekin kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?

"Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında vefat etti. Sevil Üstekin kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) 3 yıl eğitim gördü.

Oyunculuğu

1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Burada tanıştığı ve kendisi gibi oyuncu olan İsmet Üstekin ile evlendi.

Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde de oynadı.

1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde "Ülfet Nine" rolünü canlandı.

İki kez Avni Dilligil Ödülü kazanan sanatçının, bir de TV ödülü vardır. 27 Ağustos 2024'te 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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