Bakanlardan 'iyi ki Erdoğan' paylaşımları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, "iyi ki Erdoğan" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "86 milyonun güvenli limanı, güçlü Türkiye'nin büyük kahramanı. Kalkınma hamleleriyle, vizyonu ve liderliğiyle 'iyi ki Erdoğan.'" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak, her alanda daha güçlü bir Türkiye inşa edecek stratejileri hayata geçirdiklerini belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin lideri 'iyi ki Erdoğan.'" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de "Milletine adanmış bir ömür, Türkiye'ye kazandırılan sayısız eser ve her alanda güçlü bir vizyon." vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha büyük, daha güçlü ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Türkiye için çalışıyoruz. Bugün Türkiye, savunma sanayiinde yazdığı yerli ve milli destanla kendi kaderini tayin eden küresel bir güçtür. KAAN'dan TCG Anadolu'ya, ATAK'tan Yıldırımhan'a kadar uzanan bu hamleler, tam bağımsızlığımızın ve sarsılmaz devlet irademizin en somut nişanesidir. Tehditleri kaynağında yok eden bu güçlü vizyonla, yarınlara çok daha güvenle yürüyoruz. 'iyi ki Erdoğan.'"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Gücümüz millet, liderimiz Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde aziz milletimizin hizmetindeyiz. 'iyi ki Erdoğan.'" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
