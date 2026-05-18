Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein’ın kurduğu uluslararası fuhuş ve insan ticareti ağına yönelik Fransa’da yürütülen soruşturmada yeni mağdurlar ortaya çıktı. Paris Başsavcılığı, mağdurlara yapılan “sessiz kalmayın” çağrısının ardından yaklaşık 20 kişinin başvurduğunu, bunlardan 10’unun ise daha önce dosyalarda hiç yer almayan yeni isimler olduğunu açıkladı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’ın kurduğu uluslararası fuhuş ve insan ticareti ağına ilişkin Fransa’da yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Paris Başsavcılığı, yapılan çağrıların ardından daha önce dosyalarda yer almayan yaklaşık 10 yeni mağdurun müfettişlerle iletişime geçtiğini açıkladı.

“SESSİZ KALMAYIN" ÇAĞRISI SONUÇ VERDİ 

RTL radyosuna konuşan Paris Başsavcısı Laure Beccuau, şubat ayında mağdurlara yönelik yapılan “konuşun ve şikayetçi olun” çağrısının ardından yaklaşık 20 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Beccuau, “Başvuranların bir kısmı zaten bilinen isimlerdi ancak yaklaşık 10 kişi soruşturma dosyalarında daha önce hiç yer almayan tamamen yeni mağdurlar” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL VERİLER TEK TEK İNCELENİYOR

Fransız müfettişlerin, ABD Adalet Bakanlığı tarafından ocak ayında yayımlanan yeni dosyaların ardından soruşturmayı derinleştirdiği belirtildi.

Başsavcı Beccuau, Epstein’a ait bilgisayar kayıtları, telefon verileri ve adres defterlerinin ayrıntılı şekilde incelendiğini aktarırken, mağdurların ifadelerinde geçen tüm isimlerin araştırıldığını söyledi. Soruşturmanın ilerlemesi için uluslararası adli işbirliğinin kritik önemde olduğu vurgulandı.

HENÜZ RESMİ SORGU YAPILMADI 

2019 yılında New York’taki cezaevi hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın Paris’teki lüks dairesi, ölümünden kısa süre sonra Fransız polisi tarafından aranmıştı.

Fransız makamları, soruşturmanın özellikle insan ticareti boyutuna odaklandığını belirtirken, mağdurların bir kısmının yurt dışında bulunması nedeniyle ifade süreçlerinin uluslararası koordinasyonla yürütüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Başsavcı Beccuau, şebekeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen olası şüphelilerden hiçbirinin şu ana kadar resmi olarak sorgulanmadığını duyurdu.

Elif Yeşil
