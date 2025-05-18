Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?

Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
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Serra Pirinç kimdir sorusu, son dönemlerde rol aldığı dizilerle adından söz ettiren genç oyuncuya dair merak edilenleri gün yüzüne çıkarıyor. Özellikle "Serra Pirinç kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?" gibi sorular arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken Serra Pirinç, genç yaşına rağmen birçok projede yer almayı başardı. Peki, Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, aslen nereli ve hangi yapımlarla tanınıyor? İşte Serra Pirinç'in hayatı, kariyeri ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

SERRA PİRİNÇ KİMDİR?

19 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Serra Pirinç, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk eğitimini Tiyatro Teras'ta alan Pirinç, Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunudur.

Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında FOX TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde "Müjde" karakteriyle yaşamıştır. Ardından Vuslat, Mucize Doktor, Kağıt Ev, Saklı, Tozluyaka, Benim Güzel Ailem ve 2024 yılında yayınlanan Yalan dizilerinde farklı karakterlere hayat vermiştir.

Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?

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