Serdar Kılıç, zor arazi koşullarında arama kurtarma ve hayatta kalma eğitimleri vermiştir. Birçok kez kurtarma operasyonlarında yer alan Kılıç 2004'te, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde "Camp Wolftrack" isimli bir kamp kurdu. İnsanları doğaya yönlendirme, motivasyon ve kişisel gelişim adına hizmet vermektedir. Peki, Serdar Kılıç kimdir? Serdar Kılıç kaç yaşında, nereli?

SERDAR KILIÇ KİMDİR?

93 Harbi'nden sonra Güney Kafkasyadan Sivasa yerleşmiş Karapapak kökenli ailede dünyaya gelen Kılıç, 1976-1979 Mukavemet kayağı Cross Country kayak eğitimi aldı. 1980-1989 yıllarında Temel Hayatta Kalma Eğitimleri, Kampçılık ve İzcilik Faaliyetlerinde bulundu.

2008-2009 arasında Sky Türk kanalında İçimdeki Doğa, 2010-2011 yıllarında NTV'de Doğada Tek Başına, 2011'de yine NTV'de Doğada Çocukla, 2012'de NTV'de Doğada Tek Başına Dağ Evi ve son olarak 2014'te TRT Haber'de Doğadaki İnsan isimli belgesel dizilerinde yer aldı. Bu programlarda, doğada nasıl hayatta kalınacağına dair eğitici bilgiler vermekteydi. Aynı zamanda Sarıkamış Harekâtı gibi insan-doğa arasındaki mücadeleyi anlatan bir kısa belgesel hazırladı. "Doğaya Dönüş" isimli bir kitabı bulunmaktadır.