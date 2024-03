İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Serbülent Gökhan kimdir? İYİ Parti Sakarya Serdivan Belediye Başkan adayı Serbülent Gökhan kimdir?

İYİ PARTİ SAKARYA SERDİVAN ADAYI KİM?

İYİ Parti Serdivan Belediye Başkan Adayı Serbülent Gökhan oldu.

SERBÜLENT GÖKHAN KİMDİR?

Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz, Tıp Fakültesini Edirne'de Trakya Üniversitesinde tamamlandıktan Sonra 2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2007 yılında mecburi hizmetini yapmak için Diyarbakır'a gitmiş olup bilimsel çalışmasını devam ettirmek için 2011 yılında Yrd. Doçent olarak Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başlamıştır. Ağrı tedavisi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı'nda eğitim almıştır. Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz, kronik ağrı ve tedavilerinde bilgi ve deneyimlerini geliştirmek için Amerika Birleşik Devletleri Texas Tech Üniversitesine gitmiştir. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi' nde Ağrı Kliniği kurduktan sonra hem hasta tedavilerine hem de akademik çalışmalarına devam etmiştir. Bel ve boyun fıtığı ağrı tedavileri için Almanya' ya, Kanser ağrı tedavileri için İspanya'ya, Minimal invaziv ağrı tedavileri için Hırvatistan' a gitmiştir. 2017 yılında Dünya Ağrı Board Sertifikasını kazanarak Fellowship International Pain Practice ünvanını almıştır.

Dünya Ağrı Board Sınavı (FIPP):

The World Institute of Pain "Fellow of Interventional Pain Practice" 31 August 2017, Budapest, Hungary. WIP tarafından F.I.P.P. ünvanı alınmıştır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulann ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.