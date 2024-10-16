Ünlü şarkıcı Hadise ve yönetmen Şenol Sönmez'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni olan Şenol Sönmez ile birlikte olduğu iddia edilse de, çift başlangıçta bu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Peki, Şenol Sönmez ve Hadise sevgili mi? İşte detaylar...

ŞENOL SÖNMEZ VE HADİSE SEVGİLİ Mİ?

TV100'deki "Magazin Hattı"nda yer alan habere göre; ikili arasında sette başlayan yakınlaşma zamanla aşka dönüştü. Hadise'nin adı bir süre önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılmıştı. Basında çıkan aşk dedikoduları üzerine hem Hadise hem de Okan Buruk, yaptıkları açıklamalarla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Hadise

Ünlü şarkıcı Hadise ve yönetmen Şenol Sönmez'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni olan Şenol Sönmez ile birlikte olduğu iddia edilse de, çift başlangıçta bu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Ancak, ikili en sonunda ortak arkadaşları Seda Bakan ile birlikte bir etkinlikte görüntülendi. Her ne kadar filmi yan yana izleseler de, mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etmeleri dikkat çekti.

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